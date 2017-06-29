В Приморье 16-летний чемпион умер на тренировке

В Уссурийске во время тренировки скончался многократный чемпион Дальнего Востока и призер чемпионата России по спортивному ориентированию. Ему было лишь 16 лет, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ).

Предварительно установлено, что в марте 2017 года у несовершеннолетнего спортсмена было выявлено заболевание, которое препятствовало дальнейшим занятиям спортом и участию в соревнованиях. Несмотря на это, 17 июня подросток был допущен к занятиям спортом. Он скончался во время тренировки, как полагает следствие, от полученных нагрузок.

Назначен комплекс мероприятий, которые должны установить все обстоятельств произошедшего. Преступление выявили сотрудники прокуратуры.

Уссурийск, Иван Гридин

Уссурийск. Другие новости 29.06.17

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