На Дальнем Востоке подросток «штрафовал» магазины за продажу табака детям

17-летний житель Хабаровского края придумал способ подзаработать, прикинувшись сотрудником Роспотребнадзора, подросток вымогал взятки у продавцов, которые продали сигареты его несовершеннолетнему другу.

По данным краевой прокуратуры, юнец со своим приятелем совершили девять случаев мошенничества. Один из подростков покупал табачные изделия в магазине, тогда за ним входил второй и сообщал о нарушении закона. Мальчик делал вид, что заполняет акт проверки и теперь владельцу торговой точки грозит штраф от 30 тысяч до 80 тысяч рублей.

Перепуганные продавцы охотно шли на переговоры о взятке. С каждого подросток брал 5-7 тысяч рублей. В общей сложности юный мошенник причинил ущерб на общую сумму 47 тысяч рублей. Когда обман раскрылся, подростку пришлось вернуть деньги.

Дело подростка было направлено в суд, в данный момент он уже достиг совершеннолетия, теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 30.06.17

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