При ЧП на авиазаводе в Приморье пострадали два человека

При ЧП на авиазаводе «Прогресс» в Арсеньеве Приморского края пострадали два человека. По данным местных СМИ, происшествие имело место вчера, 29 июня. Установлено, что во время проверки одного из вертолетов сработала система аварийного отстрела лопастей несущего винта. В результате два сотрудника завода получили серьезные травмы.

«У одного пострадал один глаз, у второго оба. Их вертолетом в четверг доставили в больницу Владивостока», – приводит РИА «Новости» слова представителя арсеньевской городской больницы. Официальный представитель предприятия от официального комментария пока воздержался. Официальной информации не предоставили и следователи.

Напомним, арсеньевская авиационная компания «Прогресс» – одно из предприятий холдинга «Вертолеты России». Производит ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», готовит серийный выпуск многоцелевого гражданского вертолета Ка-62.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 30.06.17

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