В Благовещенске мужчина ранил из ружья троих местных жителей / Возбуждено уголовное дело

На Дальнем Востоке 29-летний мужчина расстрелял отдыхающих на берегу реки Зея. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».

По версии следствия, 29-летний мужчина несколько раз выстелил из охотничьего ружья в 42-летнего местного жителя, в результате пострадали также двое мужчин 31 и 30 лет, сообщает СУ СКР по Амурской области.

В настоящее время раненые госпитализированы, стрелок задержан. Вероятно, подозреваемый открыл стрельбу в ходе конфликта. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Благовещенск, Зоя Осколкова

Благовещенск. Другие новости 03.07.17

КНДР предупредила, что ее ракеты долетят до любой точки планеты. / Завтра в России завершится борьба с коррупцией. Союз журналистов готовит обращение в Госдуму. / При ЧП на авиазаводе в Приморье пострадали два человека. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»