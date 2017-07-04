На Камчатке бизнес получил 40-процентную «скидку» на электроэнергию

Тариф на электроэнергию для промышленности и бизнеса на Камчатке снизился на 40%. Как сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края, это произошло благодаря механизму выравнивания тарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня. «Новый механизм позволил снизить энерготарифы для всех промышленных предприятий и коммерческих потребителей Камчатки на 40%. Безусловно, это отразится в целом на экономике края и создаст новые возможности для развития», – заявил губернатор Владимир Илюхин.

По его словам, решение президента о снижении тарифа на Дальнем Востоке до уровня среднероссийского – одно из самых ожидаемых в регионах. «Тарифы на электроэнергию на Камчатке, как и у многих наших соседей, запредельно высокие. Они являются одним из главных сдерживающих факторов для развития бизнеса и промышленности», – пояснил Илюхин.

Для всех юридических лиц Камчатского края величина тарифа на электроэнергию теперь составит 4,38 руб/кВтч с НДС (или 3,71 руб/кВтч без учета НДС). «При этом, законом также предусмотрено проведение перерасчета для предприятий за первое полугодие, исходя из среднероссийского тарифа. Переплата, возникшая у компаний по первому полугодию, должна быть квалифицирована ресурсоснабжающими организациями, как аванс», – сообщил заместитель руководителя Региональной службы по тарифам и ценам (РСТЦ) Камчатского края Александр Питиримов.

А.Питиримов напомнил, что до 1 июля 2017 года тариф на электроэнергию для юридических лиц и предпринимателей на территории Камчатского края с учетом региональных субсидий составлял 7,38 руб/кВтч с НДС (или 6,25 руб/кВтч без НДС). Снижение тарифа на электроэнергию для юридических лиц составило порядка 40%.

«Для выравнивания тарифов на электроэнергию «для прочих потребителей» на Камчатке до уровня среднероссийского, по расчету Федеральной антимонопольной службы России необходимо более 2,5 млрд руб., которые будут перечисляться в виде взноса ПАО «Русгидро» в бюджет Камчатского края и распределятся правительством региона в адрес энергоснабжающих организаций исходя из объемов фактического полезного отпуска электроэнергии потребителям», – добавил глава камчатской РСТЦ.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 04.07.17

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