Стала известна второго по счету пуска с космодрома Восточный

Очередной запуск с космодрома Восточный запланирован на конец ноября 2017 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на космодроме. «Запуск второй по счету ракеты с космодрома Восточный запланирован на 28 ноября», – сказал собеседник агентства.

С космодрома должна стартовать ракета «Союз». Она доставит на околоземную орбиту два спутника. Напомним, первый запуск с Восточного состоялся утром 28 апреля 2016 года. Ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту три аппарата. Спутники Ломоносов, Аист-2Д и SamSat-218 были успешно доставлены на целевую орбиту.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявлял, что в 2017 году запланировано два запуска с космодрома Восточный с целью выведения на орбиту двух космических аппаратов «Канопус-В» и гидрометеорологического аппарата «Метеор».

В 2018-2019 годах число коммерческих пусков с космодрома приблизится к десяти. В 2018 году планируется два-три пуска, в 2019 году – шесть-семь коммерческих пусков. В целом Роскосмос планирует в 2017 году осуществить не менее 30 пусков с различных космодромов: Байконур, Плесецк, Восточный и Куру.

В сегменте средств выведения и пусковых услуг Россия занимает около четверти мирового рынка. Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство.

Преимущество Восточного в том, что начальный участок траектории полета ракеты, где происходит падение отделяющихся частей носителя, не проходит над густонаселенными районами как России, так и иностранных государств.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.07.17

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