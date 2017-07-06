В ЕАО конь загрыз мужчину

В Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по факту смерти 61-летнего жителя поселка Хинганск Облученского района, которого укусила лошадь. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, ЧП случилось еще 14 апреля.

Следствие установило, что трагедия произошла вечером. Домашний конь гулял без присмотра владельца возле жилых домов. Он укусил проходившего мимо местного жителя за шею. Через некоторое время мужчина скончался. Причиной смерти, согласно заключению экспертов, стала тупая травма шеи с переломом гортани.

Дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ).

Биробиджан, Иван Гридин

Биробиджан. Другие новости 06.07.17

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