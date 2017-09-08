Пьяный депутат сбил трех пешеходов в Якутии: один погиб, двое ранены

В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении бизнесмена, депутата республиканского парламента от «Справедливой России» Николая Румянцева, сбившего в пьяном виде пешеходов. В результате наезда автомобиля один человек погиб, еще двое получили тяжелые травмы. Народному избраннику инкриминируют ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Депутату грозит до семи лет лишения свободы.

По данным СМИ, накануне около 9 часов вечера Румянцев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на своей машине на группу пешеходов в районе поселка Тулагино под Якутском. В результате ДТП один мужчина погиб, еще двое серьезно пострадали. Пострадавшие доставлены в реанимацию. В крови депутата обнаружено 0,85 промилле алкоголя.

В настоящее время Румянцев задержан. Сегодня суд изберет меру пресечения парламентарию, сообщает издание FlashSiberia.

Якутск, служба информации РИА «Новый День»

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