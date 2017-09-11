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Дальний Восток

Камчатский детдом проверят после госпитализации девяти воспитанников

Камчатский детдом проверят после госпитализации девяти воспитанников

Девять воспитанников детского дома на Камчатке были госпитализированы с вирусной инфекцией. Краевая прокуратура проводит проверку.

«Установлено, что в период с 3 по 9 сентября 2017 г. в Петропавловск-Камчатскую детскую инфекционную больницу поступали воспитанники Краевого государственного образовательного учреждения «Специальный коррекционный детский дом № 3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в возрасте от 4 до 17 лет», – говорится на сайте прокуратуры.

Как ранее писали местные СМИ, в общей сложности были госпитализированы девять детей. Один из них подхватил энтеровирусную инфекцию, остальные восемь находились с ним в контакте. К настоящему моменту пятерых детей выписали, еще четверо находятся под наблюдением врачей.

Прокуратура запросила информацию в медучреждении и детском доме, кроме того, запрос был направлен в управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю.

Петропавловск – Камчатский, Служба информации РИА «Новый День»

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