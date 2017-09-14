На Сахалине автомобиль сбил водителя, наехавшего на пешехода

В Сахалинской области произошло двойное ДТП. Мужчина сбил водителя, который вышел из машины, чтобы помочь пешеходу, на которого наехал.

Инцидент произошел на трассе Южно-Сахалинск-Корсаков. 55-летний водитель Тoyota Land Сruiser Рrado вышел из машины, чтобы помочь пешеходу, которого сбил. В этот момент 72-летний водитель автомобиля Suzuki Jimny совершил на него наезд.

По данным полиции, пешеход переходил дорогу в неположенном месте и на неосвещенном участке. Ситуация осложнялась тем, что шел дождь и видимость на трассе была плохой, сообщили в областном УМВД.

В результате два человека получили травмы. По факту аварии проводится проверка.

Южно-Сахалинск, служба информации РИА «Новый День»

Южно-Сахалинск. Другие новости 14.09.17

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