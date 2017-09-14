Четверг, 14 сентября 2017, 11:44 мск

российское информационное агентство 18+

Дальний Восток

На Курилах деликатесную рыбу весом более тонны скормили медведям

На Курилах деликатесную рыбу весом более тонны скормили медведям

Неподалеку от острова Итуруп рыбаки выловили рыбу-луну весом 1,1 тысячи килограммов. Пока огромную рыбину транспортировали на берег, она протухла.

Рыбы такой величины являются редкостью для региона. Транспортировка гигантской добычи заняла много времени, она не поместилась в трюм траулера. В результате рыба испортилась, ее отдали на корм диким медведям с местной свалки.

Рыба-луна считается деликатесом в Японии и Китае. Однако в странах Евросоюза действует запрет на продажу продуктов из рыб семейства лун-рыб, агентство Сахалин.инфо.

Сентябрь 14, служба информации РИА «Новый День»

Сентябрь 14. Другие новости 14.09.17

На Сахалине автомобиль сбил водителя, наехавшего на пешехода. / Разведка США: КНДР готовится к новому пуску межконтинентальной ракеты. / Lehman Brothers по-русски.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , ,

Новости партнеров

Дальний Восток, все новости

На Сахалине автомобиль сбил водителя, наехавшего на пешехода

В мире /

Разведка США: КНДР готовится к новому пуску межконтинентальной ракеты

Москва /

Lehman Brothers по-русски

Скандалы и происшествия /

Еще десяток крупных городов России попали под удар телефонных террористов: массовые эвакуации продолжаются

Авторская колонка /

Кремлевская ловушка

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости