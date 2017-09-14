На Курилах деликатесную рыбу весом более тонны скормили медведям

Неподалеку от острова Итуруп рыбаки выловили рыбу-луну весом 1,1 тысячи килограммов. Пока огромную рыбину транспортировали на берег, она протухла.

Рыбы такой величины являются редкостью для региона. Транспортировка гигантской добычи заняла много времени, она не поместилась в трюм траулера. В результате рыба испортилась, ее отдали на корм диким медведям с местной свалки.

Рыба-луна считается деликатесом в Японии и Китае. Однако в странах Евросоюза действует запрет на продажу продуктов из рыб семейства лун-рыб, сообщает агентство Сахалин.инфо.

Сентябрь 14, служба информации РИА «Новый День»

Сентябрь 14. Другие новости 14.09.17

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