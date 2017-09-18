На Камчатке годовалый малыш скончался после лечения от ОРВИ

В Петропавловске-Камчатском годовалый мальчик скончался после того, как его четыре дня лечили от ОРВИ. Региональное управление СКР проводит проверку по факту смерти ребенка.

По предварительным данным, малыш заболел 12 сентября. Прибывшие медики скорой помощи диагностировали у ребенка симптомы ОРВИ и прописали необходимые лекарственные препараты. Спустя четыре дня состояние мальчика резко ухудшилось, начались судороги. Родители вновь вызвали врача, однако младенец умер, несмотря на попытки его реанимировать.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. С целью установления причины смерти ребенка следствием назначено судебно-медицинское исследование. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана принципиальная юридическая оценка действиям врачей в части надлежащего оказания медицинской помощи», – сообщает пресс-служба СУ СКР по Камчатскому краю.

Тем временем, в региональном Минздраве местному изданию «Камчатка-Информ» сообщили, что мальчик находился под постоянным активным наблюдением врачей, поскольку у него было диагностировано заболевание с тяжелыми осложнениями на различные органы.

Петропавловск-Камчатский, Служба информации РИА «Новый День»

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 18.09.17

Велосипедист из России проехал от Калининграда до Владивостока. / Тайфун «Талим» обрушился на Курилы и движется к Сахалину. / Госдума готова ужесточить наказание за телефонный терроризм. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»