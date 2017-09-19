Ремонтники вернули энергоснабжение на Сахалине

Сахалинским ремонтникам удалось восстановить энергоснабжение всех населенных пунктов на полуострова, нарушенное тайфуном «Талим», сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«По информации «Сахалинэнерго», в 12:30 (4:30 мск) энергоснабжение, нарушенное при прохождении циклона «Талим», было полностью восстановлено», – говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе «Сахалинэнерго» рассказали, что в ликвидации последствий разгула стихии участвовали 26 бригад энергетиков, это 58 человек и 25 единиц техники. При прохождении циклона, который сопровождался штормовым ветром и дождём, произошло 53 отключения линий электропередачи напряжением 6 – 10 кВ, 4 – 35 кВ, 2 – 110 кВ, 4 – 220 кВ.

Полностью были обесточены села Высокое, Огоньки Анивского района, Пионеры Холмского района, Советское, Стародубское, Взморье Долинского района, Воскресеновка Тымовского района; частично – города Анива, Долинск, села Тамбовское Корсаковского района, Петропавловское Анивского района, Костромское и Чехов Холмского района, Березняки Южно-Сахалинска.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

Южно-Сахалинск. Другие новости 18.09.17

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