В Хабаровском крае нашли трех пропавших на Амуре рыбаков

В Хабаровском крае спасатели обнаружили тела трех рыбаков, которые пропали в 50 км от Комсомольска-на-Амуре, в протоке Шарголь около 10 дней назад. Их нашли в 100 км ниже по течению Амура, сообщили в пресс-службе Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

«Тела найдены в реке. Опознан один из пропавших рыбаков. Поиски приостановлены до опознания остальных», – рассказал заместитель начальника отдела информации, пропаганды и связи с общественностью Константин Харечко. По его словам, тела обнаружили вчера вечером в 50-100 км ниже от района поиска по течению Амура.

Трое жителей Комсомольска-на-Амуре пропали 13 сентября во время рыбалки, напоминает «Интерфакс». Домой они должны были вернуться в тот же день до наступления темноты.

По данным спасателей, в Комсомольском районе Хабаровского края сейчас также ищут двух пропавших грибников.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 21.09.17

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