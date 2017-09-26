Вторник, 26 сентября 2017, 16:41 мск

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Дальний Восток

Во Владивостоке родилась пятерня

Во Владивостоке родилась пятерня
Фото: администрация Приморского края

В Приморье женщина родила сразу пятерых детей. Семья пополнилась четырьмя мальчиками и одной девочкой, сообщили в пресс-службе администрации края. Там также подчеркнули, что подобное событие случилось в региональном перинатальном центре впервые. Появившиеся на свет малыши уже получили имена – Матвей, Максим, Игнат, Савелий и Раиса.

Сотрудники социальных служб уже встретились с многодетными родителями, чтобы рассказать им о причитающихся выплатах. «Самая весомая мера поддержки – это социальная выплата, предполагающая улучшение жилищных условий. Размер выплаты складывается из расчета 18 квадратных метров общей площади на каждого члена семьи и установленной в регионе средней рыночной стоимости квадратного метра», – пояснили в администрации.

Отметим, что Приморский перинатальный центр открылся во Владивостоке в 2014 году. С тех пор специалисты учреждения помогли появиться на свет более, чем 8 тыс. малышей. Здесь родились 284 двойни, 26 троен, а теперь еще и одна пятерня.

Владивосток, Иван Гридин

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© 2017, РИА «Новый День»

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