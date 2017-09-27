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Дальний Восток

Во Владивостоке водитель сбил двух мам с колясками

Во Владивостоке водитель сбил двух мам с колясками
Фото: УМВД по Приморскому краю

Во Владивостоке водитель сбил двух женщин с детскими колясками. В ДТП пострадали два полугодовалых ребенка, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Полицейские установили, что 33-летний водитель автомобиля Honda Airwave выезжал с автомобильной парковки одного из торговых центров города. Он направился в сторону улицы Маковского и наехал на женщин с детскими колясками.

В результате ДТП пострадали два полугодовалых ребенка. Их доставили в больницу. Медики диагностировали одному из потерпевших сотрясение головного мозга, второму – ушиб головного мозга легкой степени. Дети направлены на амбулаторное лечение.

Новый День: Во Владивостоке водитель сбил двух мам с колясками

Отмечается, что водитель имеет 15-летний стаж и в 2017 году дважды привлекался к административной ответственности: за превышение скорости и несоблюдение требований дорожных знаков. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был трезв.

Его привлекли к административной ответственности по статье «нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вредя здоровью».

Владивосток, Иван Гридин

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