Бежавшего с автоматом срочника из Югры застрелили в Приамурье

Ограничительные меры, введенные на территории Белогорска в Амурской области из-за солдата, застрелившего сослуживцев и сбежавшего с полигона с оружием, отменены. Об этом сообщили в пресс-службе главы города. Ранее в пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что бежавший с оружием с полигона после расстрела сослуживцев срочник, оказал сопротивление при задержании и был смертельно ранен.

«Ограничительные меры в Белогорске отменены. Найден военнослужащий, расстрелявший сослуживцев и покинувший место несения службы с оружием. По имеющейся информации, он ликвидирован в шесть утра в районе Автобата. По решению главы Белогорска Станислава Мелюкова данное им ранее распоряжение об ограничении учебного процесса в школах 30 сентября, а также отмены культурно-массовых и спортивных мероприятий в учреждениях культуры и спорта отменено. Все мероприятия пройдут в штатном режиме. Включая ярмарку выходного дня», – сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

ЧП случилось поздним вечером в пятницу на полигоне во время ночных стрельб. Ефрейтор Гасан Абдулахадов 1994 года рождения, призванный на военную службу в Нижневартовске, открыл стрельбу из автомата по сослуживцам, ожидавшим выхода на огневой рубеж. В результате офицер и два военнослужащих были убиты, еще двое военных госпитализированы с ранениями. Стрелявший скрылся с полигона с автоматом и патронами.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «убийство». В Минобороны заявили, что рассматривают разные версии произошедшего, включая нервный срыв. На месте происшествия работает комиссия Минобороны России.

Белогорск, Иван Гридин

Белогорск. Другие новости 29.09.17

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