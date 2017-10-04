Главу сахалинского рыбокомбината обвинили в многомиллионных махинациях

На Сахалине завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора ЗАО «Рыбокомбинат Островной». Как сообщили в Следственном комитете РФ, экс-главу предприятия обвиняют в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и неправомерных действиях при банкротстве (ст.199.2, ч.2 ст.195 УК РФ).

Следователи установили, что единственный акционер ЗАО «Рыбокомбинат Островной», который в настоящее время находится в международном розыске, и гендиректор предприятия вступили в сговор. Они незаконно вывели из-под механизма принудительного взыскания недоимки более 113 млн рублей рыбокомбината. При этом недоимка составляла чуть более 20 млн рублей.

Кроме того, акционер и гендиректор с апреля по сентябрь 2015 года при наличии признаков банкротства предприятия, которым они управляли, произвели сделку по отчуждению девяти объектов недвижимости общей стоимостью более 84 млн рублей. Обвинительное заключение утверждено, и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

Южно-Сахалинск. Другие новости 04.10.17

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