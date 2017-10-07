В Приморье из-за лесных пожаров введен режим ЧС

В Приморском крае полыхают сотни гектаров леса. В нескольких районах действует особый противопожарный режим, а также режим чрезвычайной ситуации. Для ликвидации возгорания привлечена авиация.

В общей сложности на территории Приморья зафиксированы 37 лесных пожаров. Режим ЧС был введен в Кавалеровском районе, где горит почти 350 гектаров леса, сообщает региональное управление МЧС.

«Пожарная обстановка в Приморском крае усугубляется. Причиной возгораний становится население, которое посещает леса, собирая дикоросы. Сухая и теплая погода, выше 20 градусов, способствует распространению огня на большие площади. Количество очагов увеличивается с каждым днем», – говорится в сообщении ведомства.

Накануне особый противопожарный режим был введен в Красноармейском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском, Яковлевском, а также в Артемовскм и Владивостокском городских округах.

Кроме того, в помощь огнеборцам на территорию Приморья прибыл самолет Бе-200 из Хабаровска. Второй самолет-амфибия должен прилететь из Красноярска.

Ситуация ухудшается тем, что синоптики прогнозируют в крае устойчивый 4-й класс пожарной опасности.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 06.10.17

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