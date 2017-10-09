Пьяные вооружённые дебоширы блокировали посёлок в Приморье

В Приморском крае случилось чрезвычайное происшествие – неизвестные злоумышленники перекрыли единственный проезд из села Арка в Охотск. Мужчины вели себя агрессивно и требовали досмотра вещей граждан.

По словам главы администрации Аркинского сельского поселения Сергея Михайлова, в настоящий момент правоохранительные органы задержали злоумышленников, переправа возобновила работу.

«Люди были в пьяном состоянии. Видимо, они перепутали места боевых действий с населёнными пунктами. Переправа стабилизирована. Больше таких эксцессов не было. А этих ребят следственные органы забрали», – приводит слова главы администрации сельского поселения радио «Говорит Москва».

Также Михайлов рассказал, что, по словам очевидцев, один из захвативших переправу показывал удостоверение Росрыболовства. Собеседник радиостанции отметил, что если задержанные действительно сотрудники ведомства, то им, как минимум, грозит увольнение.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 09.10.17

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