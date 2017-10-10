Младенец умер в хабаровской больнице: возбуждено уголовное дело

В Хабаровске возбуждено уголовное дело после смерти новорожденной девочки в одной из больниц города, сообщает краевое управление Следственного комитета России.

По информации ведомства, младенец умер 5 октября текущего года. По мнению родителей ребенка, в трагедии виноваты медики. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, в том числе будет дана оценка действиям медицинских работников.

Кроме того, следствие проверит информацию о нарушении руководством и персоналом медучреждения «законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, повлекшем инфицирование и заболевание новорожденных», отмечается в сообщении.

Хабаровск, служба информации РИА «Новый День»

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