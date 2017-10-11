Пьяные рыбаки протаранили полицейскую лодку после запрета ловить рыбу, есть пострадавшие

В Приморье пьяные рыбаки пустились в погоню за полицейской лодкой и несколько раз протаранили ее после того, как стражи правопорядка запретили им ловить рыбу. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу.

Инцидент произошел на берегу реки Нарва в Хасанском районе. Полицейские во время проведения оперативно-профилактической операции «Путина-2017» обнаружили группу из 15 пьяных рыбаков и сообщили им, что вылов рыбы в данном районе запрещен. Однако те стали угрожать стражам правопорядка физической расправой и пытались завладеть табельным оружием. Сотрудники полиции предупредили мужчин в незаконности действий и сделали два предупредительных выстрела в воздух.

«Вернувшись к резиновой лодке, полицейские отошли от берега, однако на большой скорости к лодке сотрудников полиции подплыл катер, в котором находились двое 31-летних мужчин, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, – говорится в сообщении. – Угрожая стражам правопорядка физической расправой, подозреваемые протаранили навесной мотор лодки».

Правоохранителям на веслах удалось отойти в сторону берега, однако злоумышленники продолжили преследование и несколько раз протаранили лодку, пытаясь ее перевернуть. Полицейские вновь произвели два предупредительных выстрела в воздух и с подоспевшей береговой группой задержали нарушителей.

Отмечается, что в результате нападения двое сотрудников транспортной полиции получили травмы различной степени тяжести. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Арестованным злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 11.10.17

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