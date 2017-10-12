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Дальний Восток

В Благовещенске экстренно приземлился пассажирский самолет

В Благовещенске экстренно приземлился пассажирский самолет

Летевший из Хабаровска в Тынду пассажирский самолет авиакомпании «Аврора» экстренно сел в Благовещенске. Никто не пострадал. Пассажиры размещены в зале ожидания воздушной гавани.

По информации представителя аэропорта Благовещенска, в полете возникла неисправность в системе кондиционирования, в связи с чем экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшей аэрогавани. Лайнер благополучно приземлился в 13:11 по местному времени (7:11 мск). Причина неисправности пока не установлена.

На борту самолета находилось 18 пассажиров. По последним данным, авиакомпания приняла решение прислать за ними другой борт, сообщает Амур.инфо. Люди будут размещены в гостинице. Вылет пассажиров отложен на пятницу.

Благовещенск, служба информации РИА «Новый День»

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