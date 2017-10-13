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Дальний Восток

Вербовщик ИГ из Киргизии получил срок в Хабаровске

Вербовщик ИГ из Киргизии получил срок в Хабаровске

В Хабаровске Дальневосточный окружной военный суд вынес приговор гражданину Киргизии. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, он обвинялся в вербовке в запрещенную во многих странах мира, в том числе и в России, террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ). Он приговорен к четырем годам колонии общего режима.

Следствие и суд установили, что молодой человек 1994 года рождения является приверженцем радикальных течений ислама. По данным прокуратуры, он прибыл в Хабаровск, где в мае пытался вербовать местных жителей в ряды ИГ (запрещена в России).

«Наказание ему назначено в виде четырех лет лишения свободы, без штрафа с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – сообщили в ведомстве. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке в составе коллегии из трех судей.

Хабаровск, Иван Гридин

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© 2017, РИА «Новый День»

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