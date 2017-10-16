На Дальнем Востоке изъяли партию черной икры на 50 млн рублей

В Комсомольске-на-Амуре в рамках расследования уголовного дела оперативники задержали три скупщика черной икры. У них было изъято около тонны этого деликатеса, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю.

В состав группы входили двое мужчин (1959, 1977 г.р.) и женщина (1965 г.р.). Их подозревают в незаконном приобретении, хранении и перевозке особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами РФ (ч.3 ст.258.1 УК РФ).

По версии следствия, жители Комсомольска-на-Амуре скупали у браконьеров икру рыб осетровых пород и фасовали ее в пластиковые контейнеры для дальнейшей транспортировки за пределы Хабаровского края. Во время обысков в квартирах злоумышленников, а также в гаражах изъята почти тонна черной икры. В ходе следствия оба мужчины дали признательные показания, активно сотрудничают со следствием. Женщина вину не признает. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Она находится в следственном изоляторе.

Активную роль в раскрытии и расследования преступления принимают сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

По словам официального представителя УФСБ РФ по Хабаровскому краю Ольги Алькиной, стоимость изъятой партии икры на «черном рынке» могла превысить 50 млн рублей. Нарушителям грозит наказание до семи лет лишения свободы.

Комсомольск-на-Амуре, Иван Гридин

Комсомольск-на-Амуре. Другие новости 15.10.17

Житель Якутии сел за руль после бутылки водки и сбил 7 детей: один школьник погиб, трое в больнице. / «Райффайзенбанк» «заминирован»: все отделения в России эвакуированы. / Россияне забраковали новую 2000-рублевую купюру: на банкноте серьезная ошибка. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»