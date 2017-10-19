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Четверг, 19 октября 2017, 11:50 мск

российское информационное агентство 18+

Дальний Восток

В Приморье подросток-рэпер зарезал пристававшего к нему «продюсера»-педофила

В Приморье подросток-рэпер зарезал пристававшего к нему «продюсера»-педофила

Во Владивостоке 15-летний подросток зарезал мужчину за сексуальные домогательства. По факту убийства возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Убитый представился музыкальным продюсером, который ищет таланты, и поэтому позвал на встречу тинейджера-рэпера, уточняют местные СМИ.

По версии следствия, 18 октября 23-летний потерпевший под надуманным предлогом организовал встречу с 15-летним подозреваемым возле моря на острове Русский. В салоне машины мужчина стал приставать к подростку. Возник конфликт, в ходе которого несовершеннолетний несколько раз ударил «продюсера» ножом. От полученных ранений мужчина скончался. В настоящее время подросток задержан.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

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