В Приморье подросток-рэпер зарезал пристававшего к нему «продюсера»-педофила

Во Владивостоке 15-летний подросток зарезал мужчину за сексуальные домогательства. По факту убийства возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Убитый представился музыкальным продюсером, который ищет таланты, и поэтому позвал на встречу тинейджера-рэпера, уточняют местные СМИ.

По версии следствия, 18 октября 23-летний потерпевший под надуманным предлогом организовал встречу с 15-летним подозреваемым возле моря на острове Русский. В салоне машины мужчина стал приставать к подростку. Возник конфликт, в ходе которого несовершеннолетний несколько раз ударил «продюсера» ножом. От полученных ранений мужчина скончался. В настоящее время подросток задержан.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 19.10.17

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