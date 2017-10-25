Корь проникла в Хабаровск: заразу завез отдыхавший в Индонезии турист

Два случая заболевания корью зарегистрированы в Хабаровске, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Еще у восьми горожан подозревают эту болезнь.

Заразу завез в город местный житель, отдыхавший на индонезийском острове Бали. Он заразил ребенка, члена своей семьи, не вакцинированного против кори. Остальные случаи заболевания корью фиксировались у людей, контактировавших с заболевшими.

В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование. В рамках профилактических мероприятий «осуществляется иммунизация населения против кори», отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что прививки против кори ставят детям в 1 год и в 6 лет. Вакцинации по эпидемическим показаниям подлежат люди, имевшие контакт с больным при подозрении на заболевание, не болевшие корью ранее, не привитые, а также лица, привитые против кори однократно.

Хабаровск, служба информации РИА «Новый День»

Хабаровск. Другие новости 24.10.17

Хакеры атаковали сайты России и Украины: требуют выкуп в биткоинах. / Георгий Федоров: В октябре 1917 года большевики совершили невозможное. / Имитация конкуренции: Кремль повторяет ошибки советского прошлого. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»