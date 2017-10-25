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Среда, 25 октября 2017, 12:44 мск

российское информационное агентство 18+

Дальний Восток

Корь проникла в Хабаровск: заразу завез отдыхавший в Индонезии турист

Корь проникла в Хабаровск: заразу завез отдыхавший в Индонезии турист

Два случая заболевания корью зарегистрированы в Хабаровске, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Еще у восьми горожан подозревают эту болезнь.

Заразу завез в город местный житель, отдыхавший на индонезийском острове Бали. Он заразил ребенка, члена своей семьи, не вакцинированного против кори. Остальные случаи заболевания корью фиксировались у людей, контактировавших с заболевшими.

В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование. В рамках профилактических мероприятий «осуществляется иммунизация населения против кори», отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что прививки против кори ставят детям в 1 год и в 6 лет. Вакцинации по эпидемическим показаниям подлежат люди, имевшие контакт с больным при подозрении на заболевание, не болевшие корью ранее, не привитые, а также лица, привитые против кори однократно.

Хабаровск, служба информации РИА «Новый День»

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