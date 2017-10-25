Без мяса и фруктов: прокурор Приморья предложил чиновникам сесть на сиротскую диету – 45 рублей на обед

Прокурор Приморского края Сергей Бессчасный раскритиковал финансирование домов ребенка и предложил депутатам самим питаться на 182 рубля в день, которые выделяются на каждого сироту. При этом привести к норме денежное довольствие на продукты для несовершеннолетних власти Приморья планируют только в 2019 году.

По результатам прокурорских проверок края выяснилось, что рацион питания воспитанников не соответствует нормам, заявил Бессчасный в ходе заседания Законодательного собрания.

«Коллеги, вы только вдумайтесь в эти цифры. В день на питание ребенка-сироты край выделяет 182 рубля, то есть порядка 45 рублей на завтрак, обед, полдник, ужин и второй ужин. Указанная сумма явно не отвечает запросам растущего организма несовершеннолетнего, которому для полноценного роста нужны и мясо, и творог, и молоко, и фрукты», – цитирует прокурора ИА «PrimaMedia».

Средняя стоимость расходов на питание в регионе, по подсчетам специалистов, в настоящее время составляет порядка 271 рубля на одного ребенка в день. Увеличение финансирования планируется с 1 января 2018 года – 210 рублей, в 2019 году – до 241,5 рублей. Прокурор отметил, что не знает, как объяснить ребенку, что взрослые дяди и тети кормить его по нормативу готовы лишь через два года.

«А может нам предложить равнодушным чиновникам департамента образования и науки сесть на подобную диету? Стыдно говорить с трибуны очевидные вещи», – заявил Бессчасный.

Прокурор отметил, что о нарушениях было направлено представление губернатору Приморского края.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 25.10.17

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