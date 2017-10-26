На Камчатке маршрутка с 11 пассажирами вылетела с трассы в кювет

На камчатской трассе перевернулся маршрутный микроавтобус, в котором находились 11 человек. В результате дорожно-транспортного происшествия серьезные травмы получили два человека. Их госпитализировали, сообщает портал «Камчатка-Информ» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

ДТП случилось вблизи поселка Раздольный. Как установили полицейские, 42-летний водитель микроавтобуса Ssang Young Estano не справился с управлением, автомобиль занесло и выбросило с трассы в кювет, где он перевернулся. В результате двое пассажиров получили травмы и были госпитализированы.

В МВД отметили, что водитель успел заранее предупредить пассажиров об угрозе аварии, благодаря чему остальные пассажиры смогли избежать травм. Напомним, 24 октября в Рязани маршрутка столкнулась с легковым автомобилем. Микроавтобус перевернулся. Тогда в результате аварии пострадали 18 человек.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 25.10.17

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