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Четверг, 26 октября 2017, 10:34 мск

российское информационное агентство 18+

Дальний Восток

Хабаровчанин получил 1 год и 8 месяцев «строгача» за избиение врача

Хабаровчанин получил 1 год и 8 месяцев «строгача» за избиение врача

В Хабаровске суд вынес приговор 31-летнему местному жителю. Он признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений (п.«д» ч.2 ст.112 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю, суд установил, что вечером 22 июня в помещение приемного покоя больницы № 10 Хабаровска обратился 31-летний мужчина с жалобами на здоровье. Его стал осматривать врач-хирург. Во время медицинского осмотра пациент стал вести себя неадекватно, агрессивно, затем схватил стул и бросил его в сторону врача. Медицинский работник, избегая конфликта, вышел из кабинета. Злоумышленник догнал его в коридоре, повалил на пол и избил.

В ходе следствия злоумышленник полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Хабаровск, Иван Гридин

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