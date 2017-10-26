На Камчатке подростки устроили кулачные бои со ставками между школьниками

В городе Елизово трое подростков похитили из школы детей и заставили драться между собой, а сами делали на них денежные ставки. Родители одного из «бойцов» обратились в правоохранительные органы.

Инцидент произошел 18 октября у школы N8. Трое юношей 16-17 лет заставили двух мальчиков, учащихся в 4-м классе, драться между собой, сообщает пресс-служба СКР по Камчатскому краю.

По словам мамы одного из школьников, участвовавших в кулачных боях, ее сына буквально похитили после уроков и отвели в лес, где ждал еще один младшеклассник. Когда один из мальчиков победил, ему дали 200 рублей и отпустили домой, однако предупредили, что придут за ним для следующего боя, передает «Интерфакс».

Женщина написала заявление в полицию. В краевом управлении МВД России подтвердили, что проводят по данному факту проверку.

Тем временем, Следственное управление СКР инициировало вопрос о передаче в свое производство материала проверки об этом инциденте для дальнейшего разбирательства.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 26.10.17

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