На Курилах появится крупная военно-морская база ВМФ России

На Курильских островах уже в ближайшее время стартуют работы по созданию крупной военно-морской базы ВМФ России, рассказал сенатор Франц Клинцевич. По словам члена Совета Федерации, новая база будет универсальной и сможет принимать боевые корабли любых классов.

«Все идет строго по плану, без авральных рывков», – приводит РИА «Новости» слова сенатора, который также сообщил, что на Курилах восстановят аэродромную сеть и эти работы увязаны с созданием базы ВМФ. В феврале министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал размещение на Курилах дивизии. По его словам, воинский контингент разместится на островах «не против кого-то, а исключительно для защиты территории Российской Федерации».

Отметим также, что руководство Минобороны РФ заявило он намерении разместить на Курилах базу подводных лодок и береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», пишет «Российская газета». Напомним, что за последние годы на Курилах были восстановлены два военных городка, переброшен батальон танков Т-80, комплексы ПВО «Бук», современные системы связи и радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, как рассказали в Восточном военном округе, вскоре на островах будет размещено новейшее высокотехнологичное оружие. В частности, беспилотники различных модификаций. Уже сейчас на вооружении дислоцированного на островах воинского соединения имеются системы залпового огня БМ-21 «Град», 152-миллиметровые пушки 2С5 «Гиацинт-Б», зенитные комплексы «Стрела-10», зенитные самоходные установки «Шилка», 122-миллиметровые гаубицы Д-30, 100-миллиметровые полевые пушки БС-3, 82-миллиметровые минометы «Поднос».

Наращивание группировки на Курильских островах вызывает обеспокоенность у Японии, которая претендует на несколько островов Курильской гряды, отошедших России по итогам Второй мировой войны. Москва неоднократно заявляла, что итоги ВМВ пересмотру не подлежат.

Дальний Восток. Другие новости 26.10.17

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