На Камчатку обрушится мощнейший циклон. Волны до 10 метров

В ночь на 31 октября на Камчатку обрушится мощный циклон. Он уже приблизился к побережью. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю, погода испортится уже сегодня вечером. Основной удар стихии придется сразу на несколько районов полуострова (Усть-Большерецкий, Соболевский, Елизовский, Мильковский, Быстринский, Усть-Камчатский, Карагинский, Алеутский) а также на Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городские округа. По прогнозам специалистов, ожидается усиление ветра и осадки в виде дождя, местами со снегом.

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первой половине ночи 31 октября в акваториях Берингова моря и Тихого океана ожидается волнение высотой до 10 метров.

Синоптики прогнозируют формирование снежного наката и гололедные явления на дорогах. В результате осадков ожидается увеличение количества ДТП, заторы. Кроме этого, неблагоприятные погодные условия могут привести к нарушениям в работе объектов жизнеобеспечения населения, обрывах линий электропередач и связи, нарушениям в работе аэропортов, предупредили спасатели.

Спасатели рекомендуют населению на время действия непогоды принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов. Автомобилистам следует «переобуть» свои машины и без острой необходимости вообще не пользоваться ими.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 27.10.17

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