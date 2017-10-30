Таможенники задержали китайца в «золотых ботинках» весом около 4 кг

Сотрудники Благовещенской таможни выявили контрабандиста, который пытался вывезти из России слитки золота стоимостью свыше 8,6 млн рублей в ботинках.

Гражданин КНР 1981 года рождения был задержан во время прохождения таможенного контроля. Оказалось, что в его обуви спрятаны четыре слитка желтого металла весом 3 кг 680 граммов. Специалисты установили, что это золото и оценили его в 8 млн 666 тысяч рублей.

Отделением дознания Благовещенской таможни возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда», сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Благовещенск, Зоя Осколкова

Благовещенск. Другие новости 30.10.17

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