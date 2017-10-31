Хабаровчанин получил 4,5 года «строгача» за госизмену

Сотрудник одного из оборонных предприятий Хабаровского края получил 4,5 года колонии строгого режима за передачу информационных материалов, составляющих государственную тайну, представителю другого государства. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Расследованием уголовного дела по статье 275 УК РФ «государственная измена в форме шпионажа» занимались сотрудники следственного отдела УФСБ России по Хабаровскому краю. Они установили, что 26-летний мужчина украл секретные информационные материалы с предприятия оборонно-промышленного комплекса и впоследствии продал их представителю иностранного государства. Мужчину задержали оперативники ФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

«Коллегия Хабаровского краевого суда признала мужчину виновным в совершении государственной измены. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима и одного года ограничения свободы после освобождения», – приводит «РГ» слова официального представителя УФСБ России по Хабаровскому краю Ольги Алькиной.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, что было учтено при вынесении приговора, который уже вступил в законную силу.

30 октября стало известно, что в Калининградской области сотрудникам ФСБ удалось пресечь передачу иностранной спецслужбе «сведений военного характера», напоминает РБК. Информацию для иностранной разведки собирал местный житель через знакомых военных. Российским спецслужбам удалось предотвратить передачу данных. Поскольку совершить преступление, несмотря на намерение, калининградцу не удалось, ему было вынесено только предостережение о недопустимости таких действий.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 30.10.17

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