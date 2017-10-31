В Якутии ребенок умер от ОРВИ после отказа скорой отвезти его в больницу

В Якутии возбуждено уголовное дело после того, как врачи скорой помощи дважды отказались госпитализировать полуторагодовалую девочку с высокой температуру. Позже ребенок скончался в больнице, куда его отвезла мать. Об этом сообщает республиканское управление Следственного комитета России.

По информации ведомства, 28 сентября текущего года жительница поселка Айхал Мирнинского района Якутии два раза вызывала скорую помощь для своей полуторагодовалой дочери, так у нее поднялась температура. Однако прибывшие на вызовы медики отказались доставить ребенка в больницу, рекомендовав матери обратиться к участковому педиатру. На следующий день женщина самостоятельно отвезла дочь в Айхальскую больницу, где участковый терапевт направил малышку на стационарное лечение с диагнозом «острая респираторно-вирусная инфекция: острый ринофарингит, острый обструктивный бронхит».

Однако запоздалое лечение по помогло девочке: 30 сентября она скончалась. По данным судмедэкспертизы, причиной смерти ребенка стала острая респираторно-вирусная инфекция, сопровождавшаяся отеком легких и острой респираторной недостаточностью.

По факту смерти девочки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.

Якутск, служба информации РИА «Новый День»

Якутск. Другие новости 31.10.17

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