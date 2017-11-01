В Приморском сафари-парке появилась говорящая ворона

Сотрудники Приморского сафари-парка научили ворону приветствовать посетителей по-английски. Видео с удивительной птицей опубликовано на официальном YouTube-канале парка.

В ролике сотрудник прикармливает ворону и несколько раз повторяет «hello». После неудачных попыток умная птица отчетливо произносит английское приветствие и получает вкусное поощрение.

Кроме того, эта ворона развлекает посетителей песнями на «птичьем языке», который несколько напоминает французскую речь.

Напомним, Приморский сафари-парк стал известен после того, как там завязалась дружба между тигром Амуром и козлом Тимуром. Однажды хищник попросту отказался убивать жертву, в результате козел несколько месяцев прожил в одном вольере со зверем. Впрочем, позже наглого козла все-таки пришлось отселить, он допек тигра, а тот его укусил.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 31.10.17

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