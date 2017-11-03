Самолет до Владивостока вернулся на Камчатку из-за отказа системы

Самолет авиакомпании «Аврора», выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского во Владивосток, вынуждено вернулся в аэропорт вылета, сообщили в диспетчерской главного аэропорта Камчатки. Причиной стал отказ системы надува воздуха.

«Экипаж лайнера рейса SU5615 со 104 пассажирами на борту обнаружил, что отказала система кондиционирования воздуха, что чревато снижением давления в салоне. Командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт Петропавловск-Камчатский», – рассказал авиадиспетчер.

По его словам, на высоте три тысячи метров самолет какое-то время вырабатывал топливо, после чего успешно приземлился в аэропорту. В Дальневосточном следственном управлении на транспорте СКР сообщили, что никто из пассажиров и членов экипажа авиалайнера не пострадал, передает «Интерфакс». «Расследованием авиаинцидента занимается Росавиация», – сказал представитель СКР.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 02.11.17

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