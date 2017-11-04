СКР заинтересовался нападением на журналистов в Якутске

Следователи СУ СКР по Якутии организовали проверку по факт нападения в региональном центре на журналистов интернет-издания «Якутия.инфо». Как сообщили в пресс-службе следственного управления по республике, 3 ноября в СМИ появились материалы, в которых говорилось о нападении трёх человек на сотрудников интернет-издания .

Публикация содержит сведения об избиении двух журналистов, а также о применении в отношении них электрошокового устройства. По данному факту следователи СКР по Якутии организовали процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст.144 УК РФ – воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Следователи изучат обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценка действиям нападавших. По результатам проверки будет принято решение, предусмотренное действующим законодательством.

Якутск, Иван Гридин

Якутск. Другие новости 03.11.17

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