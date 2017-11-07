В Приморье уволился первый вице-губернатор

Первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев ушел в отставку по собственному желанию. Соответствующий приказ подписал временно исполняющий обязанности губернатора края Андрей Тарасенко.

Как сообщили в департаменте государственной гражданской службы и кадров Приморского края, пока исполнять обязанности первого заместителя главы региона в рамках перераспределения полномочий будет вице-губернатор Алексей Сухов.

Напомним, Усольцев курировал в администрации региона вопросы транспорта и дорожного хозяйства, промышленности, лицензирования и торговли, гражданской защиты. Ранее в зону его ответственности долгое время входили также вопросы экономики и развития предпринимательства, земельных и имущественных отношений.

Василий Усольцев родился 15 марта 1963 года в Дальнегорске. В 1986 году он закончил факультет радиоэлектроники и приборостроения Дальневосточного политехнического института. После окончания вуза он отправился на работу по распределению в закрытый научно-исследовательский институт «Берег».

В 1990 году Усольцев организовал предприятие, работавшее в сфере высоких технологий. А в 1998 году возглавил свинцовый завод «Дальполиметалл». На этом посту коллективу предприятия Усольцев предложил программу выведения завода из кризиса. В 2001 году на базе этого предприятия было создано ООО «Управляющая компания «Дальполиметалл». Усольцева выбрали его президентом.

В 2002 году, Усольцев победил на выборах в Законодательное собрание Приморского края, а через год, в 2003 году – стал депутатом Госдумы по Арсеньевскому одномандатному избирательному округу. В 2003 году Усольцев вступил в «Единую Россию».

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 07.11.17

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