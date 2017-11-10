Спецвагон с арестантами чуть не сгорел под Владивостоком

Спецвагон с заключенными вспыхнул в Приморском крае, проезжая участок территории с горящей травой. Обошлось без пострадавших. Об этом говорится в сообщении регионального управления ФСИН России. Инцидент произошел еще 28 октября, но пресс-служба ведомства сообщила о нем только сегодня.
По данным силовиков, специальный вагон в составе поезда №973, следующего из Владивостока в Хабаровск, загорелся во время движения на перегоне на перегоне Эбергард (Дальнереченск – Лучегорск), когда проходил участок местности с горящей травой.
«В результате нахождения в зоне высокой температуры и попадания искр извне произошло возгорание под обшивкой вагона с частичным задымлением помещения тамбура», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с ЧП начальник караула незамедлительно усилил охрану конвоируемых лиц, подготовил их к эвакуации, после чего личный состав караула начал борьбу с огнем. Возгорание вскоре потушили. Силовикам удалось предотвратить распространение пожара на другие вагоны. Никто не пострадал.
Стоит отметить, что с 12 октября на территории Приморского края введен особый противопожарный режим из-за лесных пожаров. Режим ЧС муниципального уровня действует в Кавалеровском, Тернейском, Ольгинском, Лазовском районах и Дальнегорске.
Владивосток, служба информации РИА «Новый День»
Владивосток. Другие новости 09.11.17
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