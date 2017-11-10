Спецвагон с арестантами чуть не сгорел под Владивостоком

Спецвагон с заключенными вспыхнул в Приморском крае, проезжая участок территории с горящей травой. Обошлось без пострадавших. Об этом говорится в сообщении регионального управления ФСИН России. Инцидент произошел еще 28 октября, но пресс-служба ведомства сообщила о нем только сегодня.

По данным силовиков, специальный вагон в составе поезда №973, следующего из Владивостока в Хабаровск, загорелся во время движения на перегоне на перегоне Эбергард (Дальнереченск – Лучегорск), когда проходил участок местности с горящей травой.

«В результате нахождения в зоне высокой температуры и попадания искр извне произошло возгорание под обшивкой вагона с частичным задымлением помещения тамбура», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с ЧП начальник караула незамедлительно усилил охрану конвоируемых лиц, подготовил их к эвакуации, после чего личный состав караула начал борьбу с огнем. Возгорание вскоре потушили. Силовикам удалось предотвратить распространение пожара на другие вагоны. Никто не пострадал.

Стоит отметить, что с 12 октября на территории Приморского края введен особый противопожарный режим из-за лесных пожаров. Режим ЧС муниципального уровня действует в Кавалеровском, Тернейском, Ольгинском, Лазовском районах и Дальнегорске.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 09.11.17

Женский «вирус» на президентских выборах: большинство кандидаток не решатся на реальное участие. / Революция-1917 остановила «сверхимпериализм», но сейчас мир снова перед той же угрозой. / «Мы – граждане СССР»: два брата нашли предлог, чтобы не платить по кредитам. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»