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  2. 13 Ноябрь 2017

В Хабаровске после нападения хаски госпитализировали годовалого мальчика

В Хабаровске после нападения хаски госпитализировали годовалого мальчика

В Хабаровске организована проверка по факту нападения собаки на годовалого мальчика. Ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован.

«По предварительным данным, в минувшую субботу женщина с двумя детьми – одного года и пяти лет – пришла в гости к подруге, у которой содержатся две собаки породы Хаски. Вечером женщины ушли, а дети и собаки остались в квартире. По возвращении женщины обнаружили, что годовалого мальчика покусала собака. Ребенка отправили в больницу», – приводит РИА «Новости» слова представителя городской полиции.

Он отметил, что травмы расцениваются как серьезные, мальчик проходит лечение. Собаки были здоровы и имели прививки. Инцидент произошел в Краснофлотском районе Хабаровска. По словам женщин, они уходили, чтобы спасти брошенных щенков. «Сейчас по факту получения травм ребенком полиция проводит проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение», – сказал представитель УМВД.

Хабаровск, Иван Гридин

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