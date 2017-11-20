В Южной Корее разбушевался «птичий грипп»

Минсельхоз Южной Кореи ввел карантин на всех птицефермах страны. Он будет действовать минимум 48 часов. Таким образом будет осуществлена профилактики заболеваемости вирусом «птичьего гриппа» H5N6, сообщили в ведомстве, добавив, что на днях было зафиксировано заражение вирусом H5N6 уток на одной из ферм провинции Чолла-Пукто.

Из-за этого пришлось забить 12,3 тыс. птиц. Действует 10-километровая карантинная зона вокруг фермы. Карантин снимут не раньше, чем через неделю. В 166 расфасовочных центрах по всей стране проведут дезинфекцию. В правительстве Южной Кореи состоялось экстренное совещание, в ходе которого руководство страны обсудило меры по предотвращению распространения «птичьего гриппа» и скоординировало действия всех ведомств.

Как отмечает РИА «Новости», по данным Всемирной организации здравоохранения, «птичий грипп» является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.

Сеул, Иван Гридин

Сеул. Другие новости 17.11.17

Вскрытие показало: каждый четвертый диагноз в РФ ставится неверно. / Авиадебоширам полет запрещен: Госдума окончательно одобрила закон о «черных списках» буйных пассажиров. / Российские телеканалы готовы к бойкоту зимней Олимпиады-2018. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»