В зоопарке Приморья посетители издевались над животными

В селе Борисовка Уссурийского городского округа двое мужчин устроили переполох в зоопарке «Чудесный». Посетители грубо относились к животным и пытались проникнуть в вольер к хищникам.

Об инциденте сотрудники зоопарка сообщили на своей странице в Instagram. По их словам, мужчина зашел в контактную зону, ударил маленького поросенка, плевался в животных, а затем схватил кролика и побежал на другой конец парка к своему приятелю. Затем один из посетителей залез в вольер к верблюдице, он грубо тянул животное за шерсть к себе.

Подоспевший сотрудник зоопарка попросил дебоширов удалиться, однако они не прислушались к совету и попытались пролезть через ограждения к хищникам – тигрице Кристал и льву Аристо. Охранник выставил нарушителей за территорию зверинца.

Руководство зоопарка сообщило о случившемся в правоохранительные органы.

Уссурийск, Зоя Осколкова

Уссурийск. Другие новости 20.11.17

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