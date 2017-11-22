В Якутии суд запретил пить спиртное двум дебоширам под угрозой тюрьмы

В Якутии два хулигана получили условный срок за повреждение электросети. Кроме того, подсудимым запретили употреблять спиртное в течение двух лет. В том случае, если они нарушат предписание, дебоширам грозит реальное заключение.

Следствием было установлено, что двое жителей Якутии 38 и 34 лет в состоянии алкогольного опьянения расстреляли из ружей стеклянные электроизоляторы, установленные на опорах электросвязи. В результате без электричества остались пять районов республики, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на один год и 10 месяцев условно с испытательным сроком на два года каждому», – говорится на сайте ведомства. На протяжении испытательного срока мужчина запрещено пить алкоголь. Иначе условный срок может быть заменен на реальный.

Отмечается, что хулиганы свою вину признали и возместили нанесенный ущерб.

Якутск, Зоя Осколкова

Якутск. Другие новости 21.11.17

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