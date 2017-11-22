На Курилах обнаружили 30 новых видов морских обитателей

В ходе изучения различных видов растений и животных на курильском острове Матуа исследователи обнаружили 30 ранее неизвестных науке обитающих в водной среде организмов. Найдены также животные, которые ранее не встречались в России.

Пробы на курильских островах собирали ученые камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН, передает РИА «Новости». «В собранном материале выявлено также около десятка новых видов актиний, не менее восьми новых видов губок, есть новые виды среди гидроидов, моллюсков и других групп гидробионтов», – сообщают исследователи.

Кроме того, у острова Матуа обнаружены два существа, которые были впервые описаны биологами всего пару лет назад и до этого момента не встречались на российской территории. «На Камчатке, кстати, ничего похожего нет. Вероятно, эти островные виды предпочитают жить в чистейшей воде вдали от материковых стоков», – отмечают ученые.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 22.11.17

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