На Чукотке хотят наказывать тех, кто во время ЧП постит видео в Сеть

Общественники Чукотки предложили ужесточить наказание вплоть до уголовной ответственности за оставление людей в опасности. Инициативу поддержали представители МЧС.

Поводом для обсуждения правоприменительной практики на общественных слушаниях стал крупный пожар, произошедший в Анадыре в начале ноября. Тогда в огне пострадали семь человек, в том числе четверо детей. Некоторые очевидцы использовали телефоны не для того, чтобы сообщить о пожаре службам спасения, а снимали и выкладывали в интернет видео.

Представители политических партий, общественных движений и журналисты осудили такое поведение горожан.

«Главам муниципальных образований рекомендовано организовать масштабную работу с населением о правилах поведения при ЧС и происшествиях, нетерпимости граждан к равнодушному созерцанию происходящего, особенно в условиях Крайнего Севера, где помощь очевидца порой является единственной», – говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Анадырь, Зоя Осколкова

Анадырь. Другие новости 22.11.17

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