В Хабаровске мужчина убил друга за то, что тот обозвал его геем

27-летний житель Хабаровска зарезал своего приятеля за то, что тот назвал его лицом нетрадиционной сексуальной ориентации.

Инцидент произошел еще в июле. Друзья повздорили во время посиделок со спиртными напитками. Один обозвал другого гомосексуалистом, на что обиженный мужчина схватил нож и ударил приятеля в бедро. На этом друзья решили прекратить ссору и пошли спать. Утром пострадавший был обнаружен мертвым.

В ходе расследования второй участник конфликта признался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщает пресс-служба краевого управления СКР.

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 22.11.17

Трепещите, живодеры! Госдума одобрила серьезное наказание за жестокое обращение с животными. / Луганский переворот: хроника событий и украинский след. Кто и зачем свергает в ЛНР главу республики. / Биржевой курс доллара упал ниже 59 рублей. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»