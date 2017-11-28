Перед пуском ракеты с космодрома «Восточный» эвакуировали 177 сельчан

В Амурской области в день пуска ракеты с космодрома Восточный эвакуировали большую часть села Чагоян. Школьников отправили смотреть кино, а взрослые пережидали в автобусах.

Сельское поселение находится в 25 км от космодрома, там проживает 346 человек. «Детей вывозим всех, а часть взрослых отказались покидать Чагоян. Самых маленьких сельчан мы размещаем в детском саду села Петруши, а школьники в этот день будут смотреть кино в городе Шимановск», – сообщил «Интерфаксу» руководитель сектора гражданской защиты и пожарной безопасности администрации Шимановского района Геннадий Топтун.

Взрослых погрузили в шесть автобусов и увезли за 10 км от населенного пункта. Жителей других деревень также предупредили о предстоящих пусках.

Дело в том, что над селом пролегает участок трассы полета ракеты. Ракета «Союз-2.1б» при помощи разгонного блока «Фрегат» выведет на орбиту российский спутник дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» N2-1 и еще 18 малых космических аппаратов попутной нагрузки.

Благовещенск, Зоя Осколкова

Благовещенск. Другие новости 27.11.17

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