На Сахалине возбуждено уголовное дело после смерти младенца в больнице

В детской больнице Южно-Сахалинска скончался трехмесячный ребенок. Выяснилось, что медики не оказали помощи маленькому пациенту. Возбуждено уголовное дело.

Девочка, родившаяся 25 августа 2017 года, попала в приемный покой «Областной детской больницы» с высокой температурой 17 ноября. Врач осмотрел ребенка и отправил его в 1-ое педиатрическое отделение. До поздней ночи малышку не осматривали и никак не лечили, а затем перевели в реанимационное отделение, где 23 ноября девочка умерла.

В ходе доследственной проверки установлено, что медики ненадлежащим образом исполняли свои профессиональные обязанности, что привело к смерти малолетней, сообщает областное управление СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». В настоящее время в больнице изъяли соответствующую медицинскую документацию, допрашиваются лица, причастные к произошедшему, выясняется причина смерти ребенка и наличие дефектов оказания ей медпомощи.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 28.11.17

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